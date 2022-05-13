Водитель «Приуса» не справился с управлением
Вчера, 12 мая, около 10 часов утра в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП с пострадавшим.
- 45-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», следуя со стороны города Кяхта в направлении Улан-Удэ, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП травмы получил 55-летний пассажир автомобиля, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
За сутки в республике зарегистрировано 30 аварий с механическими повреждениями автомобилей. Вчера на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 400 нарушений ПДД, в том числе задержаны 17 водителей с признаками опьянения. Камерами зафиксировано 2200 нарушений ПДД.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Улан-Удэ после ДТП в больницу доставили 20-летнюю беременную пассажирку. Девушка находилась в автомобиле, в который врезались.
В Бурятии в перевернувшейся «Тойоте» пострадал пассажир
Происшествия, Фото:
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