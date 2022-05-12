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В Улан-Удэ после ДТП беременную пассажирку доставили в больницу

В Улан-Удэ после ДТП беременную пассажирку доставили в больницу
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Беременная девушка ехала в машине, в которую врезался автомобиль

11 мая около шести часов вечера в Улан-Удэ на улице Первоцветная произошло ДТП. Столкнулись «Тойота Ипсум» и «Тойота Камри Грация».

- 28-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри Грация» под управлением водителя 2001 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП 20-летнюю беременную пассажирку «Камри» доставили в больницу для осмотра. После оказания медицинской помощи её отпустили домой.

За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 15 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. На дорогах республики инспекторы ДПС выявили 365 нарушений ПДД. В том числе задержаны 20 водителей с признаками опьянения.

Камерами зафиксировано 2011 нарушений ПДД. За неуплату штрафов в установленный законом срок к административной ответственности привлечены 16 водителей.  
ДТП

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