В Улан-Удэ после ДТП беременную пассажирку доставили в больницу

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Беременная девушка ехала в машине, в которую врезался автомобиль



11 мая около шести часов вечера в Улан-Удэ на улице Первоцветная произошло ДТП. Столкнулись «Тойота Ипсум» и «Тойота Камри Грация».



- 28-летний водитель автомобиля «Тойота Ипсум» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Камри Грация» под управлением водителя 2001 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП 20-летнюю беременную пассажирку «Камри» доставили в больницу для осмотра. После оказания медицинской помощи её отпустили домой.



За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 15 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. На дорогах республики инспекторы ДПС выявили 365 нарушений ПДД. В том числе задержаны 20 водителей с признаками опьянения.



Камерами зафиксировано 2011 нарушений ПДД. За неуплату штрафов в установленный законом срок к административной ответственности привлечены 16 водителей.

