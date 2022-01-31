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В Бурятии работник спрятал на ферме мешки с марихуаной

В Бурятии работник спрятал на ферме мешки с марихуаной
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Хозяин фермы о тайниках и не догадывался

В Бурятии полицейские и сотрудники УФСИН на животноводческой стоянке недалеко от села Подлопатки (Мухоршибирский район) изъяли мешки с наркотиками. Всего обнаружено около 28 килограммов марихуаны и более 3 граммов гашиша.

Установлено, что наркотическое средство принадлежит 49-летнему работнику стоянки.

 

- Мужчина рассказал, что проживает на ферме и работает разнорабочим. В октябре прошлого года он самостоятельно заготовил марихуану, а мешки с наркотиками спрятал в различных местах на территории стоянки в отсутствие хозяина. Заготовленное он планировал переработать для собственного употребления, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мужчина в 2015 году уже был судим за наркопреступление.


Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Кроме того, предварительно у работника фермы установлен факт наркопотребления. После получения результатов медицинского освидетельствования он будет привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП.

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