В Бурятии работник спрятал на ферме мешки с марихуаной









- Мужчина рассказал, что проживает на ферме и работает разнорабочим. В октябре прошлого года он самостоятельно заготовил марихуану, а мешки с наркотиками спрятал в различных местах на территории стоянки в отсутствие хозяина. Заготовленное он планировал переработать для собственного употребления, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина в 2015 году уже был судим за наркопреступление. - Мужчина рассказал, что проживает на ферме и работает разнорабочим. В октябре прошлого года он самостоятельно заготовил марихуану, а мешки с наркотиками спрятал в различных местах на территории стоянки в отсутствие хозяина. Заготовленное он планировал переработать для собственного употребления, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Мужчина в 2015 году уже был судим за наркопреступление.





В Бурятии полицейские и сотрудники УФСИН на животноводческой стоянке недалеко от села Подлопатки (Мухоршибирский район) изъяли мешки с наркотиками. Всего обнаружено около 28 килограммов марихуаны и более 3 граммов гашиша.Установлено, что наркотическое средство принадлежит 49-летнему работнику стоянки.Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Кроме того, предварительно у работника фермы установлен факт наркопотребления. После получения результатов медицинского освидетельствования он будет привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП.