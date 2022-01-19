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В Бурятии росгвардейцы спасли от огня магазин

В Бурятии росгвардейцы спасли от огня магазин
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
К тушению присоединился в том числе сотрудник Росгвардии, который проснулся из-за пожара

Стали известны подробности пожара в магазине в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл ранним утром 19 января.

Выяснилось, что первыми на место прибыли росгвардейцы.

- Рано утром сработала охранная сигнализация в хозяйственно-продуктовом магазине. По прибытию сотрудники заметили дым из-под крыши магазина, через окно было видно открытое пламя. Росгвардейцы позвонили владельцу магазина и приступили к предотвращению развития пожара. Живущий напротив магазина сотрудник вневедомственной охраны, проснувшийся от пожара, также присоединился к своим коллегам, подавая воду для тушения огня, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Приехавшие пожарные расчёты успешно ликвидировали возгорание. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электрокотла.

Владелец магазина поблагодарил за оперативную работу сотрудников Росгвардии, которые допустили дальнейшего распространения огня.

пожар Росгвардия

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