В Бурятии ранним утром горел магазин

Пожар быстро смогли потушить



Сегодня в шестом часу утра загорелся магазин в селе Багдарин, находящийся в переулке Баргузинский. Приехавшим пожарным удалось ликвидировать возгорание.



В результате пожара обгорело потолочное перекрытие на площади один квадратный метр.



По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания электрокотла.



Ущерб устанавливается, сообщает 21-й Баунтовский отряд государственной пожарной службы Бурятии на своей странице в соцсети.

