Пожар быстро смогли потушить
Сегодня в шестом часу утра загорелся магазин в селе Багдарин, находящийся в переулке Баргузинский. Приехавшим пожарным удалось ликвидировать возгорание.
В результате пожара обгорело потолочное перекрытие на площади один квадратный метр.
По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания электрокотла.
Ущерб устанавливается, сообщает 21-й Баунтовский отряд государственной пожарной службы Бурятии на своей странице в соцсети.
В Бурятии ранним утром горел магазин
Происшествия, Фото:
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