Мужчина бросился тушить свой дом
Вечером 1 января в селе Можайка Еравнинского района Бурятии загорелся жилой дом.
- Первыми прибыли добровольные пожарные сельского поселения «Эгитуйское». К этому моменту дом был задымлён. Добровольцы остановили распространение огня и вместе с прибывшими пожарными ликвидировали возгорание на площади 12 кв.м. В результате пожара повреждена межкомнатная и потолочная перегородка, мебель и личные вещи. Уничтожения дома не допущено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Хозяин дома при попытке тушения огня получил ожоги. Он был направлен в больницу.
Вероятной причиной пожара названо нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также вечером 1 января в селе Зарубино Джидинского района на пожаре погиб мужчина.
В Бурятии хозяин горевшего дома получил ожоги
Происшествия, Фото:
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