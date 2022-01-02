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1 января в Бурятии произошёл смертельный пожар

1 января в Бурятии произошёл смертельный пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина скончался от отравления угарным газом

Пожар унёс жизнь ещё одного человека, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Трагедия произошла вечером 1 января в селе Зарубино Джидинского района, где загорелась летняя кухня.

Из горящего строения местные жители вытащили мужчину и передали приехавшей бригаде «скорой».

Вскоре медики констатировали смерть мужчины.

Погибшему было 45 лет, сообщается в группе «Джида-инфо». Он скончался от отравления угарным газом.

Когда на место прибыли пожарные, летняя кухня была охвачена огнём. Огонь потушили за шесть минут на площади 7,5 кв.м. Еще некоторое время проводилась проливка места пожара.

Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в новогоднюю ночь в Бурятии на пожарах погибли три человека.
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