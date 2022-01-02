Мужчина скончался от отравления угарным газом
Пожар унёс жизнь ещё одного человека, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Трагедия произошла вечером 1 января в селе Зарубино Джидинского района, где загорелась летняя кухня.
Из горящего строения местные жители вытащили мужчину и передали приехавшей бригаде «скорой».
Вскоре медики констатировали смерть мужчины.
Погибшему было 45 лет, сообщается в группе «Джида-инфо». Он скончался от отравления угарным газом.
Когда на место прибыли пожарные, летняя кухня была охвачена огнём. Огонь потушили за шесть минут на площади 7,5 кв.м. Еще некоторое время проводилась проливка места пожара.
Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в новогоднюю ночь в Бурятии на пожарах погибли три человека.
1 января в Бурятии произошёл смертельный пожар
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина надеялась заработать на «торговле на бирже»
В Бурятии число заражённых животных выросло уже до тысячи
Инцидент произошёл из-за неисправного кабеля
Пожар произошёл в многоквартирном доме
В Кяхте пожарным удалось спасти из загоревшегося дома мужчину
Молодой человек был найден в удовлетворительном состоянии
В столице Бурятии произошло много отключений электроэнергии из-за превышения нагрузок потребителями
В беду попала жительница села Сотниково
Причиной пожара мог стать поджог
В Хилокском районе сотрудники полиции установили подозреваемую в мошенничестве
Трамваи простаивали более получаса
Подозреваемый в разбойном нападении был арестован
По предварительным данным, смерть мужчины носит естественный характер
Нелегальных лесозаготовителей обвиняют в незаконной рубке леса и должностных преступлениях
Благодаря его действиям были спасены жильцы загоревшейся квартиры