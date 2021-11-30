В Иркутской области сотрудников школы-интерната будут судить за избиение детей

Замдиректора, двое воспитателей и медсестра окажутся на скамье подсудимых
В суд передано уголовное дело о применении физической силы к воспитанникам школы-интерната в посёлке Квиток Иркутской области. Перед судом предстанут замдиректора учреждения по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. В зависимости от роли каждой они обвиняются по статьям «Превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
По версии следствия, в начале августа текущего года несколько воспитанников школы-интерната заявили в полицию о том, что сотрудники учреждения применяли к ним физическую силу. Как сообщал «Байкал-Daily», причиной такого отношения стал самовольный уход подростков из интерната. Вернувшись, воспитанники столкнулись с наказанием со стороны персонала.
- Следователями СК установлено, что четверо сотрудников интерната – заместитель директора, два воспитателя и медицинская сестра причиняли подросткам телесные повреждения, в том числе с применением различных предметов, - отмечают в следственном управлении.
В ходе следствия были допрошены все воспитанники школы-интерната, персонал. Проведён ряд необходимых следственных действий и экспертиз, результаты которых легли в основу доказательственной базы.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Происшествия, Фото:
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