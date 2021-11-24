Жительница Бурятии украла у родной бабушки «похоронные»

Бабушка зря доверила внучке свою карту



В Прибайкальском районе 36 летняя женщина обокрала родную бабушку.



89-летняя пожилая женщина в начале года отдала внучке карту со своими накоплениями – более 80 тысяч рублей. Бабушка просила потратить эти деньги только на организацию её похорон.



Зная пин-код карты, два месяца внучка тратила деньги на себя, не спросив разрешения.



Узнав о происходящем, бабушка попыталась связаться с внучкой, но не смогла, и обратилась в полицию. После задержания женщина призналась в краже и обещала вернуть деньги своей бабушке до конца года.



- Возбужденно уголовное дело. Следствие продолжается. Ранее к уголовной ответственности подозреваемая не привлекалась, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





