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В Иркутской области на пожаре в девятиэтажке спасли 23 человека

В Иркутской области на пожаре в девятиэтажке спасли 23 человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Густой чёрный дым окутал подъезд

2 октября на пожаре в городе Усть-Илимск были спасены 23 человека, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже панельного девятиэтажного дома на улице Белградская. Сообщение пожарные получили в 20:00. К месту были направлены пять пожарных расчётов с автолестницей для спасения людей с верхних этажей здания. На момент их прибытия из окна на первом этаже шёл густой чёрный дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление, которое мешало эвакуироваться жильцам.

В первые же минуты в работу включились три звена газодымозащитной службы для эвакуации и спасения людей. 17 человек спасли, надев на них специальные средства защиты дыхания (из них трое детей). Также по автолестнице с верхних этажей спасли шесть человек, в том числе трёх детей.


В квартире горела комната на площади 16 кв.м. В течение 15 минут открытый огонь был потушен. Ещё через час последствия пожара были ликвидированы. Квартира закопчена по всей площади. Хозяин квартиры приехал на место в ходе тушения пожара.

Жильцы смогли вернуться в свои квартиры после того, как пожарные проверили квартиры на безопасность и проветрили все задымлённые помещения.



На месте случившегося работали дознаватели МЧС. Предварительной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования.

Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано 4698 пожаров. Погибли 124 человека, 143 человека получили травмы. 656 человек были спасены, 4076 человек эвакуированы на пожарах.
пожар

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