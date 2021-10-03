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Житель Иркутской области купил новый телефон, чтобы перевести деньги мошенникам

Житель Иркутской области купил новый телефон, чтобы перевести деньги мошенникам
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина лишился более 400 тысяч рублей

Полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества в отношении жителя города Тулун, совершённого под видом сотрудника службы безопасности банка. Поддавшись на уловки аферистов, 55-летний мужчина купил новый мобильный телефон. С его помощью он перевёл более 400 тысяч рублей мошенникам, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Ранее потерпевшему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается оформить на него кредит. Он пояснил, что для отмены операции необходимо «перекрыть» заём, оформив «зеркальный» кредит, после чего перевести все деньги на указанные им счета.

Поверив мошенникам, мужчина купил новый телефон, на который можно было установить банковское приложение для осуществления якобы необходимых операций.

В настоящий момент по данному факту ведётся проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
мошенничество

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