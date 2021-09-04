Пьяный водитель едва не убил двух человек
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство двух человек.
По версии следствия, ночью 6 декабря 2020 года водитель автомобиля марки «Тойота Лэнд Крузер Прадо» остановился перед пешеходным переходом на улице Трилиссера в Иркутске. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вступил в словесную перепалку с работниками МУП «ИркутскАвтодор», переходившими дорогу. В дальнейшем конфликт перерос в драку, в ходе которой водитель решил убить оппонентов.
Подозреваемый сел в автомобиль и умышленно совершил наезд на двух мужчин. В результате один из них успел отскочить в сторону, второй получил телесные повреждения. После совершения преступления водитель скрылся.
- Следствием мужчина был объявлен в федеральный розыск. В начале февраля сотрудники уголовного розыска установили его местонахождение и задержали подозреваемого. Следователями СК установлено, что ранее обвиняемый был судим за грабёж и вымогательство, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Иркутянин предстанет перед судом за наезд на дорожников
Происшествия, Фото:
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