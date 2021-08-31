Забайкалец угнал автомобиль знакомого, чтобы покататься

Возбуждено уголовное дело



В городе Краснокаменск Забайкальского края сотрудники ДПС на автодороге заметили автомобиль «Тойота Алекс», водитель которого не остановился по требованию инспекторов и попытался скрыться. Однако в ходе преследования был задержан.



Установлено, что транспортное средство этому водителю не принадлежит, его доставили в полицию.



Сотрудники полиции выяснили, что накануне угона подозреваемый со своим знакомым распивали спиртные напитки. Когда приятель уснул, мужчина решил покататься по городу на его иномарке, взяв ключи от чужого автомобиля.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

