В Забайкалье отец и сын заживо сожгли мужчину в котле

Убийцы бросили жертву в горящую топку отопительного котла



Забайкальский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве в отношении отца и сына из села Баляга Петровск-Забайкальского района. Они признаны виновными в убийстве, совершённом с особой жестокостью группой лиц.



В ночь на 11 февраля 2020 года в ходе застолья отец и сын на почве избили своего знакомого руками и металлической трубой. После забросили его в горящую топку отопительного котла. Потерпевший скончался на месте.



Сами отец и сын отрицали свою вину. Сторона гособвинения представила суду убедительные доказательства причастности обоих к совершению убийства.



Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет и 6 месяцев каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы.



Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в краевой прокуратуре.

