В Забайкалье отец и сын заживо сожгли мужчину в котле

Убийцы бросили жертву в горящую топку отопительного котла
Забайкальский краевой суд завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве в отношении отца и сына из села Баляга Петровск-Забайкальского района. Они признаны виновными в убийстве, совершённом с особой жестокостью группой лиц.
В ночь на 11 февраля 2020 года в ходе застолья отец и сын на почве избили своего знакомого руками и металлической трубой. После забросили его в горящую топку отопительного котла. Потерпевший скончался на месте.
Сами отец и сын отрицали свою вину. Сторона гособвинения представила суду убедительные доказательства причастности обоих к совершению убийства.
Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет и 6 месяцев каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы.
Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в краевой прокуратуре.
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Происшествия, Фото:
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