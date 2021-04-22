В Ангарске суд рассмотрит дело об убийстве паралимпийца

Уголовное дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей



21-летний житель Ангарска предстанет перед судом по обвинению в убийстве спортсмена-паралимпийца.



- По ходатайству обвиняемого уголовное дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей, - сообщили в Ангарском городском суде.



Убийство произошло в мае 2020 года около СНТ «Рассвет». По версии следствия, молодой человек до смерти избил 59-летнего мужчину. Жертва скончался на месте происшествия.



Погибший был инвалидом, мастером спорта по пауэрлифтингу, тренером организации «Инватурспорт».







