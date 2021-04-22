Уголовное дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей
21-летний житель Ангарска предстанет перед судом по обвинению в убийстве спортсмена-паралимпийца.
- По ходатайству обвиняемого уголовное дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей, - сообщили в Ангарском городском суде.
Убийство произошло в мае 2020 года около СНТ «Рассвет». По версии следствия, молодой человек до смерти избил 59-летнего мужчину. Жертва скончался на месте происшествия.
Погибший был инвалидом, мастером спорта по пауэрлифтингу, тренером организации «Инватурспорт».
В Ангарске суд рассмотрит дело об убийстве паралимпийца
Происшествия, Фото:
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