В Иркутске мужчины планировали рогаткой запустить наркотики осуждённым

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автомобиль остановили возле колонии



В Иркутске полицейские пресекли попытку передачи наркотиков в места лишения свободы осуждённым.



В субботу возле исправительной колонии полицейские остановили автомобиль «Тойота Филдер». В иномарке находились водитель и пассажир, которые при проверке документов проявили беспокойство, чем вызвали подозрение. Полицейские осмотрели автомобили и нашли рогатку и пакет с 50 граммами марихуаны.



В тот же день задержали ещё одного иркутянина, который при виде полицейских хотел убежать. Он также пытался переправить в места лишения свободы наркотики. Желая избавиться от улик, мужчина выбросил свой свёрток. Однако служебная собака с легкостью его обнаружила, а экспертное исследование подтвердило, что в нём находился героин.



Все материалы переданы в органы следствия для принятия по обоим фактам правового решения, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

