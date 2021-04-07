В Иркутске мужчины планировали рогаткой запустить наркотики осуждённым

Автомобиль остановили возле колонии
В Иркутске полицейские пресекли попытку передачи наркотиков в места лишения свободы осуждённым.
В субботу возле исправительной колонии полицейские остановили автомобиль «Тойота Филдер». В иномарке находились водитель и пассажир, которые при проверке документов проявили беспокойство, чем вызвали подозрение. Полицейские осмотрели автомобили и нашли рогатку и пакет с 50 граммами марихуаны.
В тот же день задержали ещё одного иркутянина, который при виде полицейских хотел убежать. Он также пытался переправить в места лишения свободы наркотики. Желая избавиться от улик, мужчина выбросил свой свёрток. Однако служебная собака с легкостью его обнаружила, а экспертное исследование подтвердило, что в нём находился героин.
Все материалы переданы в органы следствия для принятия по обоим фактам правового решения, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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