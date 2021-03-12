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В Бурятии вора установили по выброшенному окурку

В Бурятии вора установили по выброшенному окурку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Преступник недавно вышел из колонии

Житель села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии признан виновным в краже.

В июне 2020 года в отделение МВД России по Тарбагатайскому району поступило заявление местной жительницы о краже из дома. Сотрудники полиции на месте происшествия обнаружили окурок. По результатам генетической экспертизы материала, взятого с окурка и был установлен человек, совершивший преступление.

Как выяснилось, дом обокрал недавно освободившийся из мест лишения свободы мужчина. Взломав дверь, он украл бытовые предметы, одежду и инструменты. Ущерб составил 16 тысяч рублей.

- С учётом наличия непогашенной судимости за аналогичное преступление суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор суда не вступил в законную силу.
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