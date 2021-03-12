В Бурятии вора установили по выброшенному окурку

Преступник недавно вышел из колонии



Житель села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии признан виновным в краже.



В июне 2020 года в отделение МВД России по Тарбагатайскому району поступило заявление местной жительницы о краже из дома. Сотрудники полиции на месте происшествия обнаружили окурок. По результатам генетической экспертизы материала, взятого с окурка и был установлен человек, совершивший преступление.



Как выяснилось, дом обокрал недавно освободившийся из мест лишения свободы мужчина. Взломав дверь, он украл бытовые предметы, одежду и инструменты. Ущерб составил 16 тысяч рублей.



- С учётом наличия непогашенной судимости за аналогичное преступление суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор суда не вступил в законную силу.

