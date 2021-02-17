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В Бурятии поймали любителя гашишного масла

В Бурятии поймали любителя гашишного масла
Происшествия,  Фото:из архива
Полицейские изъяли 74 грамма наркотика

16 февраля в Кяхтинском районе Бурятии полицейские задержали жителя села Усть-Кяхта. Из дома 36-летнего мужчины было изъято 74 грамма гашишного масла, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Мужчина пояснил, что изготовил наркотик для себя. От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества задержанный отказался, в связи с чем на него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.

Ранее он не судим, постоянного источника дохода не имеет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.


наркотики
 
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