Полицейские изъяли 74 грамма наркотика
16 февраля в Кяхтинском районе Бурятии полицейские задержали жителя села Усть-Кяхта. Из дома 36-летнего мужчины было изъято 74 грамма гашишного масла, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Мужчина пояснил, что изготовил наркотик для себя. От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества задержанный отказался, в связи с чем на него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.
Ранее он не судим, постоянного источника дохода не имеет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.
В Бурятии поймали любителя гашишного масла
Происшествия, Фото:
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