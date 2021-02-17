В Бурятии поймали любителя гашишного масла

Происшествия, Фото: из архива

Полицейские изъяли 74 грамма наркотика



16 февраля в Кяхтинском районе Бурятии полицейские задержали жителя села Усть-Кяхта. Из дома 36-летнего мужчины было изъято 74 грамма гашишного масла, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Мужчина пояснил, что изготовил наркотик для себя. От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества задержанный отказался, в связи с чем на него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.



Ранее он не судим, постоянного источника дохода не имеет.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.





