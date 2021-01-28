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В Бурятии пожарные отстояли жилой дом

В Бурятии пожарные отстояли жилой дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Загорелся гараж, смежный с домом

В ночь с 27 на 28 января в селе Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии загорелась котельная, расположенная в гараже. К моменту приезда пожарных горела крыша котельной, пламя распространялось по смежным конструкциям на жилой дом, к которому пристроен гараж.

До приезда пожарных владелец спас автомобиль из гаража.

К тушению пожара были привлечены пожарные двух частей. Открытое горение было ликвидировано за 25 минут.

В результате пожара сгорела крыша котельной, закопчены стены изнутри. Конструкции дома были частично повреждены (крыша и смежная с гаражом стена), однако уничтожения жилого дома пожарные не допустили.

Причиной пожара, предположительно, мог послужить перекал трубы дымохода, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 января в селе Читкан Баргузинского района Бурятии произошёл крупный пожар в гараже, уничтоживший тракторы, автомобили и мотоцикл.
пожар
 
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