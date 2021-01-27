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В Бурятии сгорели тракторы, автомобили и мотоцикл

В Бурятии сгорели тракторы, автомобили и мотоцикл
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Крупный пожар произошёл в гараже

Вчера, 26 января, в селе Читкан Баргузинского района Бурятии произошёл крупный пожар в гараже.

На момент прибытия пожарных строение горело изнутри, вынести оттуда технику было невозможно, а пламя переходило на пристроенный сарай. Существовала угроза распространения огня на жилой дом, находящийся всего в четырёх метрах от горящего строения.

Ликвидацию огня осложнял порывистый ветер. Пожарные встали на защиту жилого дома.


В результате пожара гараж выгорел изнутри на площади 108 кв. м., сгорели находящиеся внутри два трактора, два автомобиля и мотоцикл, уничтожен пристроенный сарай. Жилой дом и расположенную вблизи надворную постройку пожарные отстояли.

Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электрооборудования в гараже.

К тушению были привлечены силы двух пожарных частей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 января в посёлке Таксимо горел бензовоз. В тот же день в улусе Алан Хоринского района от огня жилой дом спасли школьные учителя.


пожар автомобили
 
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