В Бурятии сгорели тракторы, автомобили и мотоцикл

Вчера, 26 января, в селе Читкан Баргузинского района Бурятии произошёл крупный пожар в гараже.
На момент прибытия пожарных строение горело изнутри, вынести оттуда технику было невозможно, а пламя переходило на пристроенный сарай. Существовала угроза распространения огня на жилой дом, находящийся всего в четырёх метрах от горящего строения.
Ликвидацию огня осложнял порывистый ветер. Пожарные встали на защиту жилого дома.
В результате пожара гараж выгорел изнутри на площади 108 кв. м., сгорели находящиеся внутри два трактора, два автомобиля и мотоцикл, уничтожен пристроенный сарай. Жилой дом и расположенную вблизи надворную постройку пожарные отстояли.
Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электрооборудования в гараже.
К тушению были привлечены силы двух пожарных частей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 января в посёлке Таксимо горел бензовоз. В тот же день в улусе Алан Хоринского района от огня жилой дом спасли школьные учителя.