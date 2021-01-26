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Жители Бурятии тушили горящий бензовоз снегом

Жители Бурятии тушили горящий бензовоз снегом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар случился вчера в Таксимо

Вчера, 25 января, в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии загорелся бензовоз. На момент прибытия пожарных горела кабина автомобиля, два человека пытались потушить возгорание снегом. Существовала угроза распространения на цистерну с легковоспламеняющейся жидкостью.

- Пожарные охладили ёмкость и оперативно ликвидировали открытое горение. В результате пожара выгорела кабина автомобиля. Распространение огня на цистерну и угрозы её взрыва не допущено, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Вероятно, причиной пожара послужило использование открытого огня для отогрева двигателя.


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