Жители Бурятии тушили горящий бензовоз снегом

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар случился вчера в Таксимо



Вчера, 25 января, в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии загорелся бензовоз. На момент прибытия пожарных горела кабина автомобиля, два человека пытались потушить возгорание снегом. Существовала угроза распространения на цистерну с легковоспламеняющейся жидкостью.



- Пожарные охладили ёмкость и оперативно ликвидировали открытое горение. В результате пожара выгорела кабина автомобиля. Распространение огня на цистерну и угрозы её взрыва не допущено, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



Вероятно, причиной пожара послужило использование открытого огня для отогрева двигателя.





