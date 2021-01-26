Пожар случился вчера в Таксимо
Вчера, 25 января, в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии загорелся бензовоз. На момент прибытия пожарных горела кабина автомобиля, два человека пытались потушить возгорание снегом. Существовала угроза распространения на цистерну с легковоспламеняющейся жидкостью.
- Пожарные охладили ёмкость и оперативно ликвидировали открытое горение. В результате пожара выгорела кабина автомобиля. Распространение огня на цистерну и угрозы её взрыва не допущено, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Вероятно, причиной пожара послужило использование открытого огня для отогрева двигателя.
Жители Бурятии тушили горящий бензовоз снегом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На момент пожара жильцов не было в квартирах
Пожар случился вчера в Таксимо
Происшествие вновь случилось в посёлке Забайкальский
Загорелась веранда дома
Также он прихватил с собой обувь
72-летняя женщина жила дома одна
Автомобилистка съехала с дороги
В районе произошло снижение количества зарегистрированных преступлений
В аварии пострадал пассажир легковушки
Район озера Хубсугул продолжает трясти
Жертва грабителей обратился в полицию только через несколько месяцев
Тело нашли в заброшенном доме
Мужчину остановили на вокзале Улан-Удэ
Власти города при этом опровергли информацию о смертельном способе отлова собак
В детсаду продолжается эпидемиологическое расследование