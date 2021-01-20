В Улан-Удэ произошло тройное ДТП

Автомобили получили сильные повреждения
Сегодня около 9:30 произошло тройное ДТП на Спиртзаводской трассе в Улан-Удэ.
По предварительной информации, водитель «Toyota Nadia» совершил столкновение с автомобилем «Mitsubishi Outlander», тот, в свою очередь врезался в «Hyundai Solaris».
Автомобили получили сильные механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на Элеваторе водитель, выехавший на «встречку» чудом избежал ДТП
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Автомобили получили сильные повреждения
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