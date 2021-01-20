 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 января

19 января

Популярное

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Автомобили получили сильные повреждения

Сегодня около 9:30 произошло тройное ДТП на Спиртзаводской трассе в Улан-Удэ.


По предварительной информации, водитель «Toyota Nadia» совершил столкновение с автомобилем «Mitsubishi Outlander», тот, в свою очередь врезался в «Hyundai Solaris».

Автомобили получили сильные механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших.




Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на Элеваторе водитель, выехавший на «встречку» чудом избежал ДТП.



ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
В Улан-Удэ произошло тройное ДТП
Происшествия, 20.01.2021
Автомобили получили сильные повреждения
В Улан-Удэ осудили убийцу сына полицейского
В Улан-Удэ осудили убийцу сына полицейского
Происшествия, 20.01.2021
Убийца на суде вину признал частично
В Улан-Удэ автомобилист чудом спасся от ДТП. Видео
В Улан-Удэ автомобилист чудом спасся от ДТП. Видео
Происшествия, 20.01.2021
Водитель проехал на «красный» и оказался на «встречке»
Жительница Бурятии полгода ждала «компенсацию» от мошенников
Жительница Бурятии полгода ждала «компенсацию» от мошенников
Происшествия, 20.01.2021
Мошенники только за последние сутки вытянули у жителей Бурятии 700 тысяч
В Улан-Удэ водитель бензовоза устроил ДТП
В Улан-Удэ водитель бензовоза устроил ДТП
Происшествия, 20.01.2021
Попавший в аварию бензовоз приехал в столицу Бурятии из Челябинской области
Улан-удэнец травмировался на горке на площади Советов
Улан-удэнец травмировался на горке на площади Советов
Происшествия, 20.01.2021
42 человека были госпитализированы после небезопасного зимнего катания
В Бурятии вновь сломали ограду на святом источнике
В Бурятии вновь сломали ограду на святом источнике
Происшествия, 20.01.2021
Неприятные инциденты на источнике происходят не впервые
В Иркутской области на пожаре не смог спастись мужчина со сломанной ногой
В Иркутской области на пожаре не смог спастись мужчина со сломанной ногой
Происшествия, 20.01.2021
Мужа пыталась найти в дыму его супруга, но безуспешно
В Улан-Удэ угонщик врезался в столб
В Улан-Удэ угонщик врезался в столб
Происшествия, 20.01.2021
После ДТП угонщик бросил разбитую машину
Житель Бурятии попросил позвонить и не вернул телефон
Житель Бурятии попросил позвонить и не вернул телефон
Происшествия, 20.01.2021
Мужчина заявил, что вспомнил о чужом телефоне только на вокзале
В Улан-Удэ водителя зажало в машине после ДТП
В Улан-Удэ водителя зажало в машине после ДТП
Происшествия, 20.01.2021
Автомобили столкнулись лоб в лоб

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^