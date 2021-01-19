Прокуратура даст оценку действиям органов системы профилактики
Прокуратура Бурятии поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту похищения трёхлетней девочки в Хоринском районе республики.
- Органами прокуратуры будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Хоринском районе вооружённый пневматическим пистолетом 39-летний мужчина похитил трёхлетнюю девочку у её отца. Он усадил девочка в машину, где её поджидала мама. До этого родители не могли решить, с кем жить дочери.
Отец ребёнка тут же заявил о похищении, и автомобиль с преступниками был задержан на въезде в Улан-Удэ.
На допросе задержанный мужчина признался, что приставил пистолет к голове отца, сказав, что забирает ребёнка. Также он заявил, что ему за это заплатили.
В Следственном комитете сообщали, что решается вопрос о заключении задержанного мужчины под стражу.
Прокуратура взяла на контроль дело о похищении ребёнка в Бурятии
Происшествия, Фото:
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