 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 января

18 января

Популярное

Житель Бурятии похитил трёхлетнюю девочку

Житель Бурятии похитил трёхлетнюю девочку
Общество,  Фото:СУ СКР по Бурятии
К похищению ребёнка причастна мать девочки

18 января в Хоринском районе Бурятии в правоохранительные органы обратился местный житель с заявлением о похищении его трёхлетней дочери незнакомым мужчиной. Следователями Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего, совершенное с применением оружия».

По подозрению в совершении преступления задержан 39-летняя ранее судимый житель отдалённого региона, в автомобиле с которым находился похищенный ребёнок. Девочка возвращена отцу. На допросе задержанный мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. В ходе выемки у него изъято орудие преступления - пневматический пистолет марки «Gamo P-27 Dual».

По данным следствия, потерпевшая девочка после развода родителей осталась жить с отцом в одном из поселений на территории Хоринского района. Её мать уехала на постоянное место жительства в другой регион, где позже обратилась в суд с заявлением об определении места жительства дочери вместе с ней. Однако до вынесения судом решения женщина вместе с ранее судимым приятелем вернулась в Бурятию. На такси они приехали к дому, где находилась девочка. Мать осталась в автомобиле, а её друг зашёл внутрь, где, применяя пневматический пистолет и угрожая отцу девочки убийством, похитил ребёнка из дома, вывел на улицу и усадил в машину к матери. После этого они вместе с девочкой поехали в сторону города Улан-Удэ. Однако на въезде были остановлены по ориентировке сотрудниками вневедомственной охраны и задержаны.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
похищение человека
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Крещение в Бурятии до -43
На Крещение в Бурятии до -43
Общество, 19.01.2021
В республике сохранится ветреная погода
В Улан-Удэ откроется выставка рисунков в жанре «палеоарт»
В Улан-Удэ откроется выставка рисунков в жанре «палеоарт»
Общество, 18.01.2021
Изображения представителей доисторической фауны дополнены ископаемыми находками
В Чите выступит знаменитая органистка из Японии
В Чите выступит знаменитая органистка из Японии
Общество, 18.01.2021
Она встретится с забайкальцами в краевой филармонии
В Бурятии определены победители конкурса молодых художников
В Бурятии определены победители конкурса молодых художников
Общество, 18.01.2021
Работы на «Art round - 2020» прислали 319 участников
В Бурятии военные установят линии связи в горах
В Бурятии военные установят линии связи в горах
Общество, 18.01.2021
Связисты ВВО осваивают современную технику в горных районах
В Ангарске установят часы обратного отсчёта до дня его 70-летия
В Ангарске установят часы обратного отсчёта до дня его 70-летия
Общество, 18.01.2021
Также к юбилею будет издана «Энциклопедия Ангарска: от А до Я»
В Бурятии подготовлены трассы для танкового биатлона
В Бурятии подготовлены трассы для танкового биатлона
Общество, 18.01.2021
На полигоне Бурдуны пройдут отборочные этапы конкурсов АрМИ-2021
Улан-удэнцы жалуются на засилье собак в 112 квартале
Улан-удэнцы жалуются на засилье собак в 112 квартале
Общество, 18.01.2021
В комитете городского хозяйства пообещали запустить в сотые бригаду
В Улан-Удэ отделение дневного пребывания начнёт работу 1 февраля
В Улан-Удэ отделение дневного пребывания начнёт работу 1 февраля
Общество, 18.01.2021
Оно откроется на базе комплексного центра «Доверие»
В Бурятии опровергли подсыпку дорог солью
В Бурятии опровергли подсыпку дорог солью
Общество, 18.01.2021
Жительница Бурятии забила тревогу по поводу материала для подсыпки дорог возле Байкала
Забайкальский боксёр завоевал «серебро» на всероссийских соревнованиях
Забайкальский боксёр завоевал «серебро» на всероссийских соревнованиях
Общество, 18.01.2021
Турнир среди юношей проходил в Ставропольском крае
В улан-удэнской колонии провели хоккейный турнир
В улан-удэнской колонии провели хоккейный турнир
Общество, 18.01.2021
Состоялся турнир по хоккею с шайбой
В Иркутске прошёл этап первенства СФО по конькобежному спорту
В Иркутске прошёл этап первенства СФО по конькобежному спорту
Общество, 18.01.2021
Следующий этап соревнований состоится в Барнауле
Граница с Монголией в Бурятии закрыта для туристов до 31 марта
Граница с Монголией в Бурятии закрыта для туристов до 31 марта
Общество, 18.01.2021
Бурятская таможня рассказала о ситуации на российско-монгольской границе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^