Житель Бурятии похитил трёхлетнюю девочку

Общество, Фото: СУ СКР по Бурятии

К похищению ребёнка причастна мать девочки



18 января в Хоринском районе Бурятии в правоохранительные органы обратился местный житель с заявлением о похищении его трёхлетней дочери незнакомым мужчиной. Следователями Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего, совершенное с применением оружия».



По подозрению в совершении преступления задержан 39-летняя ранее судимый житель отдалённого региона, в автомобиле с которым находился похищенный ребёнок. Девочка возвращена отцу. На допросе задержанный мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. В ходе выемки у него изъято орудие преступления - пневматический пистолет марки «Gamo P-27 Dual».



По данным следствия, потерпевшая девочка после развода родителей осталась жить с отцом в одном из поселений на территории Хоринского района. Её мать уехала на постоянное место жительства в другой регион, где позже обратилась в суд с заявлением об определении места жительства дочери вместе с ней. Однако до вынесения судом решения женщина вместе с ранее судимым приятелем вернулась в Бурятию. На такси они приехали к дому, где находилась девочка. Мать осталась в автомобиле, а её друг зашёл внутрь, где, применяя пневматический пистолет и угрожая отцу девочки убийством, похитил ребёнка из дома, вывел на улицу и усадил в машину к матери. После этого они вместе с девочкой поехали в сторону города Улан-Удэ. Однако на въезде были остановлены по ориентировке сотрудниками вневедомственной охраны и задержаны.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

