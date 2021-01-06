Инцидент вновь произошёл на Жердева
Накануне, 5 января, в Улан-Удэ на улице Жердева произошёл выход воды из-под земли. В результате этого в 15:30 отключили холодное водоснабжение многоквартирному дому по улице Жердева, 124, а также средней школе №32.
В 18:30 для снижения давления в сети была расширена зона отключения холодного водоснабжения. Без воды остались также пять многоквартирных домов на Жердева: 112, 114, 116, 118, 120.
Подача холодного водоснабжения проводилась поэтапно: в 21:45 рабочие отсекли аварийный участок на чугунной трубе в колодце, холодное водоснабжение включили потребителям ул. Жердева, 124.
В 22:15 холодное водоснабжение включили оставшимся потребителям.
- Подвоз воды был организован. Время отключения – 3 часа 45 минут, - сообщают оперативные службы города.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 4 января на той же улице Жердева также произошёл выход воды. Инцидент привёл к ДТП.
В Улан-Удэ произошло аварийное отключение воды
Происшествия, Фото:
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