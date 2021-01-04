Возле ТРЦ в Улан-Удэ произошёл потоп. Видео

Вода на дороге спровоцировала ДТП
Сегодня днём в Улан-Удэ на улице Жердева, возле торгового центра «People's park» произошла коммунальная авария. В пресс-службе мэрии сообщили, что по информации ЕДДС в 14:30 зафиксирован выход воды в районе ул. Жердева 132, бригада «Водоканала» на месте.
- Пока работают без отключения, - отметили в мэрии.
Автомобилист стал очевидцем происшествия. По его словам, из-за аварии произошло ДТП.
- Перед пешеходным переходом «Киа Оптима» совершила столкновение с «Ниссан Альмера». За рулём «Ниссана» был курсант автошколы, - отметил свидетель происшествия.
В ДТП обошлось без пострадавших. Иномарки получили незначительные механические повреждения.
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