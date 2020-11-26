Завершено расследование громкого дела о домах сирот в Бурятии

Уголовное дело, одним из фигурантов которого стал замминистра строительства Бурятии, направлено в Генпрокуратуру РФ
В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела о строительстве в Бурятии некачественного жилья для детей-сирот. Сергей Рыбальченко, Бимба Дымбрылов, Булат Иванов и Зоригто Мижитов обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Сергею Домшоеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
По версии следствия, в 2015 году министерство строительства Бурятии в рамках государственной программы планировало приобретение жилья в селе Сотниково Иволгинского района для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- С целью хищения выделяемых на указанную программу из бюджета денежных средств индивидуальный предприниматель Домшоев организовал строительство 254 жилых помещений без надлежащей проектной документации с удешевлением строительных и отделочных материалов. Построенные им помещения из-за умышленно допущенных нарушений строительных норм и правил имели критические дефекты, не позволяющие их использовать для проживания. Заместитель министра строительства Бурятии Рыбальченко, действуя в качестве представителя покупателя от лица регионального правительства, необоснованно подписал акты приёмки некачественно построенной недвижимости, что послужило основанием для перечисления Домшоеву бюджетных средств в сумме более 200 млн рублей, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России Бурятии.
По версии следствия, глава Иволгинского района Дымбрылов и должностные лица муниципального образования Иванов и Мижитов обеспечили выдачу разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию в отношении незаконно построенных помещений.
Уже после возбуждения уголовного дела в 2020 году по инициативе следствия правительству пришлось выделять дополнительные бюджетные средства на новые квартиры сиротам. Квартиры последовательно предоставляются взамен сотниковских домов.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру России для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2019 года Сергей Домшоев в выпуске программы телеканала «Россия 24» «Расследование Эдуарда Петрова. Нажиться на сироте» заявил, что ему не стыдно за построенное жильё. «Я считаю, что сделал доброе дело», - говорил тогда Домшоев.
Сергей Рыбальченко долгое время находился в СИЗО. В конце прошлого года его выпустили с условием ряда ограничений. Ему запрещалось находиться ближе 200 метров от зданий и служебных помещений правительства Бурятии, администрации Иволгинского района, общаться с обвиняемыми и потерпевшими по уголовному делу, а также свидетелями и иными лицами, из числа гражданских служащих правительства республики Бурятия и администрации Иволгинского района (за исключением участия в судебных заседаниях и следственно-процессуальных действиях); отправлять и получать почтово-телеграфные отправления (за исключением отправления и получения почтовой судебной корреспонденции), использовать средства связи и Интернет, (за исключением вызова скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных служб). О каждом таком звонке ставить в известность орган следствия и контролирующий орган.
Завершено расследование громкого дела о домах сирот в Бурятии
Происшествия, Фото:
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