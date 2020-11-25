В Улан-Удэ таксист отобрал сумку у скандальной пассажирки

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Водителю не понравилось, что женщина ругалась с сестрой



К сотрудникам ППС в Железнодорожном районе Улан-Удэ обратилась 32-летняя женщина. Она рассказал, что на автобусной остановке «Плодово-ягодная станция» её ограбил таксист.



Таксист целый день возил женщину с её сестрой по делам. Однако поздним вечером, когда он вёз пассажирок домой, родственницы поругались между собой.



Водитель высадил женщину, которая, по его мнению, стала инициатором ссоры и оскорбила нанявшую его улан-удэнку. Сестра в конфликт вмешиваться не стала.



На улице таксист отобрал у высаженной 32-летней горожанки сумку, в которой были сотовый телефон, 400 рублей и банковские карты.



Полицейские задержали 40-летнего таксиста.



- Выяснилось, что после перепалки он вынул из чужого телефона сим-карту и, вставив в свой телефон, через мобильный банк перевел себе три тысячи рублей. Ещё 10 тысяч рублей мужчина потратил на участие в спортивных ставках. Общий ущерб составил около 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», уточнили в полиции.





