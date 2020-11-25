Водителю не понравилось, что женщина ругалась с сестрой
К сотрудникам ППС в Железнодорожном районе Улан-Удэ обратилась 32-летняя женщина. Она рассказал, что на автобусной остановке «Плодово-ягодная станция» её ограбил таксист.
Таксист целый день возил женщину с её сестрой по делам. Однако поздним вечером, когда он вёз пассажирок домой, родственницы поругались между собой.
Водитель высадил женщину, которая, по его мнению, стала инициатором ссоры и оскорбила нанявшую его улан-удэнку. Сестра в конфликт вмешиваться не стала.
На улице таксист отобрал у высаженной 32-летней горожанки сумку, в которой были сотовый телефон, 400 рублей и банковские карты.
Полицейские задержали 40-летнего таксиста.
- Выяснилось, что после перепалки он вынул из чужого телефона сим-карту и, вставив в свой телефон, через мобильный банк перевел себе три тысячи рублей. Ещё 10 тысяч рублей мужчина потратил на участие в спортивных ставках. Общий ущерб составил около 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», уточнили в полиции.
В Улан-Удэ таксист отобрал сумку у скандальной пассажирки
Происшествия, Фото:
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