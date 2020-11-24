Женщина скончалась от одного удара в шею
Вечером 20 ноября в квартире дома по улице Ленина в городе Усть-Илимск Иркутской области обнаружили тело убитой 36-летней женщины.
Сотрудники правоохранительных органов на месте преступления задержали ранее неоднократно судимого сожителя этой женщины. На допросе он сознался, что, находясь в алкогольном опьянении, ударил сожительницу один раз топором по шее.
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области зарубил сожительницу топором
Происшествия, Фото:
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