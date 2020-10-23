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В Улан-Удэ инспекторы ДПС поймали волгоградского мошенника

В Улан-Удэ инспекторы ДПС поймали волгоградского мошенника
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Задержанный обманул пенсионера в Иркутске

В Улан-Удэ сотрудники ДПС задержали 26-летнего жителя Волгоградской области. Его разыскивали иркутские полицейские по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Машину мужчины инспекторы остановили на улице Кабанская поздним вечером 16 октября. Подозреваемого доставили в городской отдел внутренних дел, откуда утром следующего дня он был передан иркутским коллегам.

Ранее судимый за грабёж мужчина, находясь в Иркутске, обманом присвоил крупную сумму 70-летнего пенсионера.



Подозреваемый постучался в ворота частного дома, куда пожилой мужчина приехал покормить собак, и предложил купить у него три демисезонных куртки и шубу за 30 тысяч рублей. Мошенник уверял дедушку в превосходном качестве предлагаемой верхней одежды.

Хозяин дома заинтересовался предложением и попросил проехать незнакомца в его квартиру, где пообещал рассчитаться за товар. На глазах у гостя он вынул из тайника пачку денег, попросив отсчитать положенные 30 тысяч рублей.

- Он достал около 300 тысяч, немного больше. Я пересчитал их, так скажем, и забрал деньги. Товар оставил, - рассказал задержанный.

Мужчине удалось присвоить себе деньги, отвлекая пенсионера разговорами. После этого задержанный отвёз мужчину обратно в частный дом и скрылся.

Оперативникам Иркутска удалось установить машину, на которой передвигался мошенник. По имеющимся данным, он направился в сторону Улан-Удэ. Информация была передана бурятским полицейским, которые, отследив подозреваемого, по горячим следам задержали его в столице республики. У него изъяты украденные деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до шести лет.

мошенничество
 
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