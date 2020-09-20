В Улан-Удэ на «зебре» сбили девочку

Авария случилась накануне днём
Накануне, 19 сентября, в 16:30 на улице 502 км в Улан-Удэ произошло ДТП. 26-летний водитель автомобиля «Тойота Камри Грация» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 10-летнюю девочку.
В результате дорожного происшествия девочка получила перелом ключицы. Она госпитализирована в ДРКБ, сообщается в оперативной сводке по городу.
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Происшествия, Фото:
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