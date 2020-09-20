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В Улан-Удэ на «зебре» сбили девочку

В Улан-Удэ на «зебре» сбили девочку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Авария случилась накануне днём

Накануне, 19 сентября, в 16:30 на улице 502 км в Улан-Удэ произошло ДТП. 26-летний водитель автомобиля «Тойота Камри Грация» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 10-летнюю девочку.

В результате дорожного происшествия девочка получила перелом ключицы. Она госпитализирована в ДРКБ, сообщается в оперативной сводке по городу.
ДТП
 
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