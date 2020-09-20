В Улан-Удэ на «зебре» сбили девочку

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Авария случилась накануне днём



Накануне, 19 сентября, в 16:30 на улице 502 км в Улан-Удэ произошло ДТП. 26-летний водитель автомобиля «Тойота Камри Грация» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 10-летнюю девочку.



В результате дорожного происшествия девочка получила перелом ключицы. Она госпитализирована в ДРКБ, сообщается в оперативной сводке по городу.

