В Иркутске река Ушаковка подтопила автодорогу и дачные участки

Происшествия, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Специалисты ликвидируют последствия разлива



В Иркутске за прошедшую ночь уровень воды в реке Ушаковке достиг отметки в 210-220 сантиметров, при критическом уровне в 240 сантиметров. Из-за подъёма воды частично подтопленными оказались автодорога и дачные участки на территории пади Грязнуха.



- На месте работают специалисты МУП «ИркутскАвтодор». С помощью тяжёлой техники ведётся работа по понижению уровня дороги, чтобы вода ушла с подтопленных участков, – отметил вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников. – Временные дамбы, которые были возведены накануне в садоводстве «Восток» и на улице 2-Аларская, сдержали воду. Эвакуация жителей не потребовалась.



Береговую линию Ушаковки патрулируют специалисты аварийно-спасательной службы МКУ города Иркутска «Безопасный город». В случае необходимости они готовы оказать жителям необходимую помощь. Подготовлены пункты временного размещения граждан на случай эвакуации из подтопленных домов, также на предприятии «Иркутскавтотранс» зарезервированы автобусы для перевозки людей.



Отметим, что по информации главного управления МЧС России по Иркутской области, уровень воды на реке Ушаковке начал снижаться утром 16 сентября. Замеры производились в посёлке Добролёт Иркутского района, который находится выше по течению Ушаковки относительно Иркутска.



Жителей просят соблюдать осторожность, в случае возникновения экстренных ситуаций сообщать по телефонам 112, 520-112. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

