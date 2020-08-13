Самые несчастливые укушенные клещами заразились двумя инфекциями одновременно
На 11 августа в Бурятии за медицинской помощью обратились 3228 человек, укушенных клещами. Среди обратившихся 32% детей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Укусы зарегистрированы в 21 районе республики, а также в Улан-Удэ.
Зарегистрировано 55 случаев заболевания инфекциями, передающимися клещами. Из них клещевым вирусным энцефалитом заболели 27 человек, клещевым бореллиозом – 10, клещевым риккетсиозом - 17, моноцитарным эрлихиозом человека – один.
У четверых пострадавших зарегистрирована микст-инфекция: клещевой энцефалит + клещевой боррелиоз.
Справка:
Клещевой энцефалит – воспалительное заболевание головного и/или спинного мозга, развивающееся вследствие укуса клещом-носителем вируса. Основные признаки болезни – неврологические (парезы, судороги, головная боль, светобоязнь, дискоординация движений) и психические расстройства, стойкая интоксикация, лихорадка. Возможен летальный исход.
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) - инфекционное заболевание, передающееся клещами. Боррелии со слюной попадают в кожу и в течение нескольких дней размножаются, далее распространяются во внутренние органы. У больного появляются признаки поражения нервной системы и других систем (потеря чувствительности, двигательной активности, поражение лицевого нерва, нарушение зрения, нарушение кровообращения и серозный менингит).
Четверо жителей Бурятии подцепили клещевой микст
Происшествия, Фото:
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