 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Августа

12 Августа

Популярное

Четверо жителей Бурятии подцепили клещевой микст

Четверо жителей Бурятии подцепили клещевой микст
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Самые несчастливые укушенные клещами заразились двумя инфекциями одновременно

На 11 августа в Бурятии за медицинской помощью обратились 3228 человек, укушенных клещами. Среди обратившихся 32% детей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Укусы зарегистрированы в 21 районе республики, а также в Улан-Удэ.

Зарегистрировано 55 случаев заболевания инфекциями, передающимися клещами. Из них клещевым вирусным энцефалитом заболели 27 человек, клещевым бореллиозом – 10, клещевым риккетсиозом - 17, моноцитарным эрлихиозом человека – один.

У четверых пострадавших зарегистрирована микст-инфекция: клещевой энцефалит + клещевой боррелиоз.

Справка:

Клещевой энцефалит – воспалительное заболевание головного и/или спинного мозга, развивающееся вследствие укуса клещом-носителем вируса. Основные признаки болезни – неврологические (парезы, судороги, головная боль, светобоязнь, дискоординация движений) и психические расстройства, стойкая интоксикация, лихорадка. Возможен летальный исход.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) - инфекционное заболевание, передающееся клещами. Боррелии со слюной попадают в кожу и в течение нескольких дней размножаются, далее распространяются во внутренние органы. У больного появляются признаки поражения нервной системы и других систем (потеря чувствительности, двигательной активности, поражение лицевого нерва, нарушение зрения, нарушение кровообращения и серозный менингит).
клещевой энцефалит клещи клещевой боррелиоз
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии устроят рейды по пьяным водителям
В Бурятии устроят рейды по пьяным водителям
Происшествия, 13.08.2020
В курортные районы будут направлены дополнительные экипажи ДПС
Четверо жителей Бурятии подцепили клещевой микст
Четверо жителей Бурятии подцепили клещевой микст
Происшествия, 13.08.2020
Самые несчастливые укушенные клещами заразились двумя инфекциями одновременно
Улан-удэнца обокрала женщина после ночи в гостинице
Улан-удэнца обокрала женщина после ночи в гостинице
Происшествия, 13.08.2020
Мужчина остался без телефона и денег после приятного знакомства
Забайкалец ограбил собутыльника и дождался полицейских
Забайкалец ограбил собутыльника и дождался полицейских
Происшествия, 13.08.2020
Грабитель отобрал у потерпевшего телефон и обувь
Пьяную 56-летнюю улан-удэнку обокрали незнакомцы
Пьяную 56-летнюю улан-удэнку обокрали незнакомцы
Происшествия, 13.08.2020
Женщина легкомысленно согласилась познакомиться с парой
Бурятия в лидерах по незаконным рубкам леса
Бурятия в лидерах по незаконным рубкам леса
Происшествия, 13.08.2020
Рейтинг регионов по объёмам незаконных рубок леса возглавляет Сибирь
В Бурятии бездомная женщина обокрала больную родственницу
В Бурятии бездомная женщина обокрала больную родственницу
Происшествия, 13.08.2020
В это время потерпевшая лежала в больнице
В Улан-Удэ из-за поломки трамвая пассажиры пошли пешком
В Улан-Удэ из-за поломки трамвая пассажиры пошли пешком
Происшествия, 13.08.2020
«Подумал, митинг начался», - поделился очевидец
В Улан-Удэ погиб неизвестный пешеход
В Улан-Удэ погиб неизвестный пешеход
Происшествия, 13.08.2020
Мужчина неожиданно выскочил на дорогу
В Улан-Удэ эвакуировали 30 жильцов дома
В Улан-Удэ эвакуировали 30 жильцов дома
Происшествия, 13.08.2020
Пожар произошёл на Ключевской
В Бурятии пьяный мотоциклист травмировался о гравий
В Бурятии пьяный мотоциклист травмировался о гравий
Происшествия, 13.08.2020
У мотоциклиста нет водительских прав
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 30 человек
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 30 человек
Происшествия, 13.08.2020
Круг контактных лиц заражённых составляет чуть более 900 человек
В Бурятии лесовоз скатился с парома и утонул
В Бурятии лесовоз скатился с парома и утонул
Происшествия, 13.08.2020
ЧП произошло на паромной переправе Татаурово-Ильинка

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^