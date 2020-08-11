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В Иркутской области скончался 161 пациент с коронавирусом

В Иркутской области скончался 161 пациент с коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В регионе более 14 тысяч случаев заражения

По данным оперштаба Иркутской области, на 11 августа в регионе зарегистрировано14 986 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализировано 787 человек, у 43 из них заболевание протекает в тяжёлой форме. На амбулаторном лечении находится 2122 человек.

Выздоровело 11 839 человек, в том числе за последние сутки 185. Умер 161 пациент, двое из них скончались накануне.

77 человек умерло от сопутствующих COVID-19 заболеваний, отметили в оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 4475 случаев заболевания. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3748 человек, умерло 44 человек. Проходят лечение в стационарах республики 313 больных. На амбулаторном лечении находятся 370 пациентов.
смерть коронавирус
 
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