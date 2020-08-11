В Бурятии стало на 31 больного коронавирусом больше

Уже неделю в республике не было смертельных исходов среди больных COVID-19
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, за сутки выявили ещё 31 одного коронавирусом. Из них семеро человек обратились к врачам в связи с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.
Накануне общее число случаев заражения COVID-19 составляло 4444 случаев, на сегодняшний день их количество выросло до 4475. Из них по Улан-Удэ – 2523.
Выздоровели уже 83%. За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 3748 человек. В том числе накануне выздоровело сразу 47 человек (для сравнения, днём ранее вылечились всего 10 пациентов).
Уже неделю в Бурятии нет летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Последние две смерти были в прошлый понедельник, 3 августа. Всего же с начала пандемии скончались 44 человека.
На сегодня проходят лечение в стационарах 313 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 370 пациентов с лёгким течением болезни.
Среди госпитализированных 22 ребёнка (столько же было накануне). Их состояние удовлетворительное.
В отделениях реанимации находятся 15 тяжёлых взрослых больных (днём было 18), из них трое – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
- Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 802 койки, занято 317, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 313, свободно 485 коек. Занятость коечного фонда составляет 39,5%, - сообщили в республиканском оперштабе.
Круг контактных лиц составляет 901 человек, все обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», тесты на коронавирус в разное время сдали уже 25% населения Бурятии – более 250 тысяч человек.
Накануне управление Роспотребнадзора по Бурятии рассказало о правильной обработке рук антисептиком. «Втирания в течение пяти секунд недостаточно», - предупреждают специалисты.
На прошлой неделе из-за антиковидных нарушений на 90 суток прикрыли работу трёх точек общепита в сёлах Горячинск и Турунтаево.
Также недавно прикрыли кафе «Очаг» в Улан-Удэ, где провели нелегальный банкет с 60 гостями. В республике действует запрет на массовые мероприятия, любые банкеты недопустимы.
В Бурятии стало на 31 больного коронавирусом больше
Происшествия, Фото:
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