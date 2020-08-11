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В Бурятии стало на 31 больного коронавирусом больше

В Бурятии стало на 31 больного коронавирусом больше
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Уже неделю в республике не было смертельных исходов среди больных COVID-19

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, за сутки выявили ещё 31 одного коронавирусом. Из них семеро человек обратились к врачам в связи с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.

Накануне общее число случаев заражения COVID-19 составляло 4444 случаев, на сегодняшний день их количество выросло до 4475. Из них по Улан-Удэ – 2523.

Выздоровели уже 83%. За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 3748 человек. В том числе накануне выздоровело сразу 47 человек (для сравнения, днём ранее вылечились всего 10 пациентов).

Уже неделю в Бурятии нет летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Последние две смерти были в прошлый понедельник, 3 августа. Всего же с начала пандемии скончались 44 человека.

На сегодня проходят лечение в стационарах 313 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 370 пациентов с лёгким течением болезни.

Среди госпитализированных 22 ребёнка (столько же было накануне). Их состояние удовлетворительное.

В отделениях реанимации находятся 15 тяжёлых взрослых больных (днём было 18), из них трое – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

- Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 802 койки, занято 317, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 313, свободно 485 коек. Занятость коечного фонда составляет 39,5%, - сообщили в республиканском оперштабе.

Круг контактных лиц составляет 901 человек, все обследованы.

Как сообщал «Байкал-Daily», тесты на коронавирус в разное время сдали уже 25% населения Бурятии – более 250 тысяч человек.

Накануне управление Роспотребнадзора по Бурятии рассказало о правильной обработке рук антисептиком. «Втирания в течение пяти секунд недостаточно», - предупреждают специалисты.

На прошлой неделе из-за антиковидных нарушений на 90 суток прикрыли работу трёх точек общепита в сёлах Горячинск и Турунтаево.

Также недавно прикрыли кафе «Очаг» в Улан-Удэ, где провели нелегальный банкет с 60 гостями. В республике действует запрет на массовые мероприятия, любые банкеты недопустимы.


коронавирус профилактика
 
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