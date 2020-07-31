Напротив театра в Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и «Тойота»

Из-за аварии образовалась пробка
Накануне около 18:00 на улице Терешковой, напротив Русского драматического театра, в Улан-Удэ произошло ДТП.
Очевидец сообщил некоторые обстоятельства произошедшей дорожной аварии. По его словам, в левом ряду в сторону улицы Бабушкина женщина на автомобиле «Ниссан» совершила столкновение с автомобилем «Тойота Премио».
В ДТП обошлось без пострадавших, авария спровоцировала пробку в сторону центра города.
Как сообщал «Байкал-Daily», примерно в это же время произошла ещё одна авария, только на улице Сахьяновой
. Здесь также образовалась пробка.
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