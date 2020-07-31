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Напротив театра в Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и «Тойота»

Напротив театра в Улан-Удэ столкнулись «Ниссан» и «Тойота»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за аварии образовалась пробка

Накануне около 18:00 на улице Терешковой, напротив Русского драматического театра, в Улан-Удэ произошло ДТП.

Очевидец сообщил некоторые обстоятельства произошедшей дорожной аварии. По его словам, в левом ряду в сторону улицы Бабушкина женщина на автомобиле «Ниссан» совершила столкновение с автомобилем «Тойота Премио».

В ДТП обошлось без пострадавших, авария спровоцировала пробку в сторону центра города.



Как сообщал «Байкал-Daily», примерно в это же время произошла ещё одна авария, только на улице Сахьяновой. Здесь также образовалась пробка.
ДТП
 
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