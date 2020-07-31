В Улан-Удэ ДТП спровоцировало огромную пробку в час-пик





Накануне около шести часов вечера на улице Сахьяновой в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца, мужчина за рулём автомобиля «Тойота Королла» совершил столкновение с автомобилем «Лексус».- Виновник работает в такси и спешил на заявку, в результате чего произошло столкновение, - уточнил очевидец.По его словам, у виновника нет страхового полиса. У потерпевшего имеется полис «Каско», ущерб ему все выплатит страховая. «А вот только с виновника через суд взыщут всю сумму новых запчастей», отметил свидетель ДТП.Автоавария спровоцировала огромный затор, также этому затору способствовал пешеходный переход, по которому шли люди. «Пробка была почти на всю длину улица Сахьяновой, т.к Трубачеева закрыта», описал размер автомобильного затора очевидец.