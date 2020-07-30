В Кабанском районе сгорела баня
В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии накануне произошёл пожар в бане. На ликвидацию выехали сотрудники пожарной части Бурятского регионального отделения всероссийского добровольного пожарного общества.
На момент их прибытия баня горела полностью. Из-за использования в качестве прослойки утеплителя легковоспламеняемых опилок и позднего обнаружения пожара строение спасти не удалось.
Причиной возгорания послужил перекал трубы дымохода, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», во время тушения пожара на мусорном полигоне в Бичуре произошёл взрыв.
В Бурятии произошёл пожар из-за перекала дымохода
Происшествия, Фото:
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