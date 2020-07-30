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В Бурятии произошёл пожар из-за перекала дымохода

В Бурятии произошёл пожар из-за перекала дымохода
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Кабанском районе сгорела баня

В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии накануне произошёл пожар в бане. На ликвидацию выехали сотрудники пожарной части Бурятского регионального отделения всероссийского добровольного пожарного общества.

На момент их прибытия баня горела полностью. Из-за использования в качестве прослойки утеплителя легковоспламеняемых опилок и позднего обнаружения пожара строение спасти не удалось.

Причиной возгорания послужил перекал трубы дымохода, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», во время тушения пожара на мусорном полигоне в Бичуре произошёл взрыв.




пожар
 
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