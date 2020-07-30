Взрыв произошёл, когда на месте работали пожарные
В Бурятии вновь загорелся полигон твёрдых бытовых отходов за селом Бичура, его тушат два дня. Позавчера во время тушения пожара там прогремел взрыв.
- 29 июля пожарные подразделения 15-го Бичурского отряда Государственной противопожарной службы выезжали на тушение горящего мусора на полигоне. Позавчера на этом же полигоне пожарные тушили пожар 1,3 часа. В процессе ликвидации огня произошёл взрыв неопределённого происхождения. Огнеборцы не пострадали, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Накануне пожарные спустя час смогли ликвидировать открытое горение мусора.
Однако полностью ликвидировать глубинное тление мусора невозможно из-за большой площади лежащего мусора – 5,6 тысяч кв.м. Туда нет доступа пожарным автомобилям, в связи с этим мусор постоянно вновь начинает гореть.
Всего с начала 2020 года пожарные подразделения восемь раз выезжали на ликвидацию загораний на этом полигоне, в 2019 году - 11 раз.
Вчера руководство республиканского агентства ГО и ЧС направило обращение в администрацию Бичурского района, попросив выделить тяжёлую технику для ликвидации загорания. Также нужно решить вопрос с дальнейшим складированием мусора, что поможет в тушении возможных будущих загораний.
В Бурятии на горящем мусорном полигоне произошёл взрыв
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Взрыв произошёл, когда на месте работали пожарные
О её гибели сообщил знакомый
Украденное вор спрятал в своей ограде
Вора задержали сотрудники вневедомственной охраны
Решение о введении режима ЧС принял сегодня оперштаб
В это время его отчим спал, а мама была в магазине
Следователи не исключают, что аферистка обманула жителей нескольких городов
Тело девочки выловили рыбаки
Сегодня утром пожар ликвидировали
Двое мальчиков играли со спичками возле канистр с бензином
Она дождалась, когда мужчина уснёт
Подземный толчок зафиксирован в горно-таёжной местности
Кража произошла в магазине в торговом центре
Он нёс с собой масло каннабиса
Запрещённые предметы нашли при помощи металлодетектора