В Бурятии на горящем мусорном полигоне произошёл взрыв

Взрыв произошёл, когда на месте работали пожарные



В Бурятии вновь загорелся полигон твёрдых бытовых отходов за селом Бичура, его тушат два дня. Позавчера во время тушения пожара там прогремел взрыв.



- 29 июля пожарные подразделения 15-го Бичурского отряда Государственной противопожарной службы выезжали на тушение горящего мусора на полигоне. Позавчера на этом же полигоне пожарные тушили пожар 1,3 часа. В процессе ликвидации огня произошёл взрыв неопределённого происхождения. Огнеборцы не пострадали, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Накануне пожарные спустя час смогли ликвидировать открытое горение мусора.



Однако полностью ликвидировать глубинное тление мусора невозможно из-за большой площади лежащего мусора – 5,6 тысяч кв.м. Туда нет доступа пожарным автомобилям, в связи с этим мусор постоянно вновь начинает гореть.



Всего с начала 2020 года пожарные подразделения восемь раз выезжали на ликвидацию загораний на этом полигоне, в 2019 году - 11 раз.



Вчера руководство республиканского агентства ГО и ЧС направило обращение в администрацию Бичурского района, попросив выделить тяжёлую технику для ликвидации загорания. Также нужно решить вопрос с дальнейшим складированием мусора, что поможет в тушении возможных будущих загораний.





