 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июля

29 Июля

Популярное

В Бурятии на горящем мусорном полигоне произошёл взрыв

В Бурятии на горящем мусорном полигоне произошёл взрыв
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Взрыв произошёл, когда на месте работали пожарные

В Бурятии вновь загорелся полигон твёрдых бытовых отходов за селом Бичура, его тушат два дня. Позавчера во время тушения пожара там прогремел взрыв.

- 29 июля пожарные подразделения 15-го Бичурского отряда Государственной противопожарной службы выезжали на тушение горящего мусора на полигоне. Позавчера на этом же полигоне пожарные тушили пожар 1,3 часа. В процессе ликвидации огня произошёл взрыв неопределённого происхождения. Огнеборцы не пострадали, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Накануне пожарные спустя час смогли ликвидировать открытое горение мусора.

Однако полностью ликвидировать глубинное тление мусора невозможно из-за большой площади лежащего мусора – 5,6 тысяч кв.м. Туда нет доступа пожарным автомобилям, в связи с этим мусор постоянно вновь начинает гореть.

Всего с начала 2020 года пожарные подразделения восемь раз выезжали на ликвидацию загораний на этом полигоне, в 2019 году - 11 раз.

Вчера руководство республиканского агентства ГО и ЧС направило обращение в администрацию Бичурского района, попросив выделить тяжёлую технику для ликвидации загорания. Также нужно решить вопрос с дальнейшим складированием мусора, что поможет в тушении возможных будущих загораний.


пожар взрыв
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии на горящем мусорном полигоне произошёл взрыв
В Бурятии на горящем мусорном полигоне произошёл взрыв
Происшествия, 30.07.2020
Взрыв произошёл, когда на месте работали пожарные
Пьяный житель Бурятии обчистил гараж друга
Пьяный житель Бурятии обчистил гараж друга
Происшествия, 30.07.2020
Украденное вор спрятал в своей ограде
В Бурятии покупатель отвлёк продавца и украл деньги из кассы
В Бурятии покупатель отвлёк продавца и украл деньги из кассы
Происшествия, 30.07.2020
Вора задержали сотрудники вневедомственной охраны
В Тунке из-за пропажи самолёта ввели режим ЧС
В Тунке из-за пропажи самолёта ввели режим ЧС
Происшествия, 30.07.2020
Решение о введении режима ЧС принял сегодня оперштаб
В Иркутске годовалый малыш пошёл искать маму и выпал из окна
В Иркутске годовалый малыш пошёл искать маму и выпал из окна
Происшествия, 30.07.2020
В это время его отчим спал, а мама была в магазине
В Иркутске задержали «целительницу» в соломенной шляпе
В Иркутске задержали «целительницу» в соломенной шляпе
Происшествия, 30.07.2020
Следователи не исключают, что аферистка обманула жителей нескольких городов
В Бурятии утонула 10-летняя девочка
В Бурятии утонула 10-летняя девочка
Происшествия, 30.07.2020
Тело девочки выловили рыбаки
В Бурятии лесной пожар возник из-за сухой грозы
В Бурятии лесной пожар возник из-за сухой грозы
Происшествия, 30.07.2020
Сегодня утром пожар ликвидировали
В Бурятии ребёнок погиб из-за игры со спичками
В Бурятии ребёнок погиб из-за игры со спичками
Происшествия, 30.07.2020
Двое мальчиков играли со спичками возле канистр с бензином
На севере Бурятии произошло землетрясение
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 30.07.2020
Подземный толчок зафиксирован в горно-таёжной местности
В Улан-Удэ ищут парочку по подозрению в краже экшн-камер
В Улан-Удэ ищут парочку по подозрению в краже экшн-камер
Происшествия, 30.07.2020
Кража произошла в магазине в торговом центре
В Забайкалье подследственный пытался пронести телефоны в СИЗО
В Забайкалье подследственный пытался пронести телефоны в СИЗО
Происшествия, 30.07.2020
Запрещённые предметы нашли при помощи металлодетектора

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^