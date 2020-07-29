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В Бурятии оленевод зарезал напарника из-за брани

В Бурятии оленевод зарезал напарника из-за брани
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Труп обнаружили собутыльники утром следующего дня

В Северо-Байкальском районе Бурятии задержан 62-летний мужчина по подозрению в убийстве работника оленеводческой фермы.

Установлено, что в ночь с 25 на 26 июля мужчины распивали спиртное. Затем между двумя ранее судимыми работниками фермы произошла ссора, в ходе которой потерпевший оскорбил нецензурной бранью своего напарника.

После этого подозреваемый схватил нож и нанёс несколько ударов в область груди оппонента. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На следующий день, проснувшись, остальные участники распития обнаружили труп мужчины, после чего один из них выехал с фермы, доехал до места, где имеется сотовая связь и сообщил о происшествии в правоохранительные органы.

- Подозреваемый мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
убийство
 
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