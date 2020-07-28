Режим ЧС вводили из-за подтоплений после ливня
Режим чрезвычайной ситуации снят в четырёх муниципалитетах Баяндаевского района Иркутской области, которые 26 июля подтопило в результате ливня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра района Анатолия Табинаева.
Ситуация в пострадавших населенных пунктах стабилизировалась.
Режим чрезвычайной ситуации вводили в понедельник в четырех муниципалитетах Баяндаевского района, которые подтопило в результате ливня, прошедшего в воскресенье. Сильнее всего пострадал районный центр - село Баяндай.
В подтопленных сёлах Иркутской области сняли режим ЧС
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Информацию отправились проверять спасатели
К горлу мужчины преступники приставили нож
Режим ЧС вводили из-за подтоплений после ливня
Они причастны как минимум к девяти фактам краж
Им позвонили лжебанкиры
Федеральные СМИ поспешили сообщить, что пропавший Ан-2 найден, но в МЧС это опровергли
В Иркутской области на пожарах спасли двух человек
Сауна находится на первом этаже девятиэтажки
Для поисков исчезнувшего самолёта нужны ещё люди, техника и квадроциклы
Телефоны из пакета стащил пенсионер, ведущий асоциальный образ жизни
У него изъяли пять граммов гашиша
Железнодорожник решил схитрить во время командировки
Девочка продала украденную туалетную воду
Ущерб составил восемь тысяч рублей
Мошенники украли у забайкальцев более полумиллиона рублей