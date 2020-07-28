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В подтопленных сёлах Иркутской области сняли режим ЧС

Происшествия, 
Режим ЧС вводили из-за подтоплений после ливня

Режим чрезвычайной ситуации снят в четырёх муниципалитетах Баяндаевского района Иркутской области, которые 26 июля подтопило в результате ливня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра района Анатолия Табинаева.

Ситуация в пострадавших населенных пунктах стабилизировалась.

Режим чрезвычайной ситуации вводили в понедельник в четырех муниципалитетах Баяндаевского района, которые подтопило в результате ливня, прошедшего в воскресенье. Сильнее всего пострадал районный центр - село Баяндай.
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