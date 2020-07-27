Подтопление произошло после гроз с ливнями
Вечером 26 июля местами в Иркутской области прошли ливни и грозы. В селе Баяндай подтопило 10 частных жилых домов с приусадебными участками на нескольких улицах.
Для откачки воды из домов и подворий были задействованы две мотопомпы и дренажные насосы. К ликвидации последствий привлекались 22 человека и семь единиц техники, в том числе Баяндаевского пожарно-спасательного гарнизона.
По состоянию на утро 27 июля все дома освобождены от воды.
- Силами администрации муниципального образования проведены работы по оказанию адресной помощи населению, попавшего в зону подтопления. Создана комиссия по оценке нанесённого ущерба, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Евгений Гоголев.
По информации ГУ МЧС по Иркутской области
В Иркутской области подтопило 10 частных домов
Происшествия, Фото:
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