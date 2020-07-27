В Иркутской области подтопило 10 частных домов

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Подтопление произошло после гроз с ливнями



Вечером 26 июля местами в Иркутской области прошли ливни и грозы. В селе Баяндай подтопило 10 частных жилых домов с приусадебными участками на нескольких улицах.



Для откачки воды из домов и подворий были задействованы две мотопомпы и дренажные насосы. К ликвидации последствий привлекались 22 человека и семь единиц техники, в том числе Баяндаевского пожарно-спасательного гарнизона.



По состоянию на утро 27 июля все дома освобождены от воды.



- Силами администрации муниципального образования проведены работы по оказанию адресной помощи населению, попавшего в зону подтопления. Создана комиссия по оценке нанесённого ущерба, - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Евгений Гоголев.





По информации ГУ МЧС по Иркутской области







