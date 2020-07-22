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В Бурятии туристка из Москвы сломала ногу, гуляя по источникам

В Бурятии туристка из Москвы сломала ногу, гуляя по источникам
Происшествия,  Фото:БПСО
Девушку и её спутника спасатели пять часов транспортировали по навесным переправам

Вечером 19 июля в Курумканском районе Бурятии в 18 км от источников на реке Алла туристка из Москвы сломала ногу. Девушка не могла самостоятельно передвигаться. Её спутник, также москвич, по спутниковому телефону передал свои координаты спасателям.

Предстояла сложная транспортировка из труднодоступной местности.

- Шесть спасателей Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения на автомобиле «УАЗ» выехали на помощь пострадавшим. В течение последующих суток спасатели поднялись пешим ходом вверх по течению реки Алла, обнаружили туристов. Организовав четыре навесные переправы, общей протяжённостью около 80 метров, спасатели в течение пяти часов транспортировали женщину и её спутника на безопасную площадку, пригодную для посадки вертолёта, - сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Вчера вечером вертолётом Ми-8 МЧС России туристку эвакуировали и передали врачам Баргузинской центральной районной больницы.



Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе туристка из Москвы сломала ногу на Кругобайкальской железной дороге.

травмы туристы
 
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