Мужчина спрятал тело убитого на собственной веранде в мусоре и тряпках
16 июля в правоохранительные органы обратились жители садового товарищества «Восход» в Заиграевском районе Бурятии с заявлением о безвестном исчезновении 43-летнего родственника. В последний раз его видели дома два дня назад.
На следующий день в ходе поисков в доме у соседа нашли тело пропавшего мужчины. Оно было завёрнуто в пакеты и тряпки. 32-летний владелец дома был задержан, он признался в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, 15 июля около полуночи обвиняемый направился в гости к приятелю-соседу для употребления спиртного. Однако на пороге он подслушал, как хозяин «за глаза» оскорбляет его. Решив отомстить, мужчина затаился на крыльце с самодельной пикой, изготовленной из клинка, укреплённого на длинном древке. Пику он носил с собой.
Через некоторое время хозяин вышел из дома. Оскорблённый мужчина напал на него и нанёс два удара пикой в грудь. Потерпевший скончался на месте. Сосед перенёс тело в свой дом, связал и замотал тряпками, после чего спрятал на веранде под кучей мусора и старых вещей.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Бурятии зарезал соседа пикой
Происшествия, Фото:
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