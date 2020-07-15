С жителя Бурятии взыскали траты на тушение лесного пожара

Мужчина развёл костёр в лесу



В апреле житель Баунтовского района Бурятии в лесу Витимского лесничества развёл костёр, от чего произошёл лесной пожар. Пожар ликвидировала противопожарная служба, крупного ущерба удалось избежать.



Виновник пожара привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима». Ему назначен штраф в четыре тысячи рублей.



Прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с виновника средств, затраченных на тушение лесного пожара.



Мировой судья судебного участка Баунтовского района требование прокурора удовлетворил. Виновный ущерб уже возместил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

