В Улан-Удэ в ДТП «Жигули» отбросило на бордюр

На мосту столкнулись «Жигули» и грузовик
В среду, 3 июня, на Богатырском мосту в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись грузовик «Мицубиси Кантер» и «Жигули».
По словам очевидца, грузовик двигался в среднем ряду по главной дороге в направлении кольцевой развязки, справа от него с прилегающей дороги выехали «Жигули», которым управлял молодой человек. В результате произошло столкновение.
От удара отечественный автомобиль отбросило на бордюр. Автомобили получили механические повреждения.
В результате ДТП никто не пострадал.
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