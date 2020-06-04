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В Улан-Удэ в ДТП попала маршрутка с пассажирами

В Улан-Удэ в ДТП попала маршрутка с пассажирами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП перекрыло сразу две полосы движения

Сегодня в 16 часов в Улан-Удэ на улице Терешковой произошло ДТП с участием маршрутки. Напротив ВСГАКИ столкнулась маршрутка №97 и «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Всё произошло, когда маршрутчик перестраивался с правого ряда в левый.

В салоне микроавтобуса были пассажиры. К счастью, пострадавших в этой аварии нет.

ДТП вызвало большой затор. Микроавтобус и внедорожник перекрыли две полосы движения в направления улицы Боевая. Другим автомобилистам пришлось объезжать место происшествия медленно, буквально змейкой. 




Аварии с общественным в Улан-Удэ не редкость. Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая на улице Бабушкина произошло тройное ДТП, двумя участниками которого стали маршрутчики. Инцидент случился из-за битвы водителей за пассажиров на остановке – конкуренты торопились оказаться там первыми.

Крупное ДТП произошло в апреле, когда водитель «Хонды Торнео» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с маршруткой №4. Пострадали шесть человек. 
ДТП общественный транспорт
 
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