В Улан-Удэ в ДТП попала маршрутка с пассажирами

Сегодня в 16 часов в Улан-Удэ на улице Терешковой произошло ДТП с участием маршрутки. Напротив ВСГАКИ столкнулась маршрутка №97 и «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Всё произошло, когда маршрутчик перестраивался с правого ряда в левый.
В салоне микроавтобуса были пассажиры. К счастью, пострадавших в этой аварии нет.
ДТП вызвало большой затор. Микроавтобус и внедорожник перекрыли две полосы движения в направления улицы Боевая. Другим автомобилистам пришлось объезжать место происшествия медленно, буквально змейкой.
Аварии с общественным в Улан-Удэ не редкость. Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая на улице Бабушкина произошло тройное ДТП, двумя участниками которого стали маршрутчики. Инцидент случился из-за битвы водителей за пассажиров на остановке – конкуренты торопились оказаться там первыми.
Крупное ДТП произошло в апреле, когда водитель «Хонды Торнео» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с маршруткой №4. Пострадали шесть человек.