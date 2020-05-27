В республике скончался ещё один больной трудоспособного возраста
Накануне, 26 мая, в Бурятии скончался 58-летний житель Джидинского района Бурятии, болевший коронавирусом. Эта смерть стала девятым летальным случаем среди больных COVID-19.
В министерстве здравоохранения республики сообщили, что у больного было много тяжёлых сопутствующих заболеваний. Он страдал миеломной болезнью III Б стадии, множественно-очаговой формы (злокачественное новообразование кроветворной системы), прошёл три курса полихимиотерапии. Кроме того, у пациента имелись сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, опухоль левой почки, она прооперирована в 2018 году.
21 мая в связи с выявлением новой коронавирусной инфекции госпитализирован в специализированный стационар по улице Пирогова в Улан-Удэ. Течение инфекции COVID-19 тяжёлое, осложнилось двусторонней полисегментарной пневмонией, сепсисом, полиорганной недостаточностью.
- С 22 мая проводилась интенсивная терапия в отделении реанимации и интенсивной терапии, ИВЛ. 24 мая произошёл крупноочаговый инфаркт миокарда, осложнившийся кардиогенным шоком, нарушением сердечного ритма, - сообщили в республиканском минздраве.
Состояние больного оставалось тяжёлым, 26 мая он скончался.
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 мая скончался больной коронавирусом, который страдал сердечными заболеваниями, во время болезни случился инфаркт. Умершему мужчине был 61 год. Это была первая смерть пациента с коронавирусом трудоспособного возраста.
Всего по данным оперштаба в республике зарегистрировано 1364 случая заболевания COVID-19, за сутки прибавился новый 51 больной.
В Бурятии умер девятый пациент с коронавирусом
Происшествия, Фото:
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