На «кольце» в Улан-Удэ столкнулись маршрутка и «Ниссан»

В аварии обошлось без пострадавших
В воскресенье, 24 мая, в Улан-Удэ на перекрёстке с круговым движением произошло ДТП.
Очевидец сообщил, что в микроавтобус «Фиат Дукато», двигавшийся по маршруту №100, совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Ноут». Оба водителя двигались в направлении Богатырского моста.
В ДТП обошлось без пострадавших, автомобили получили небольшие механические повреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ранним утром в Улан-Удэ водитель пострадал, врезавшись в дорожное ограждение
.
Накануне днём во дворе автомобиль сбил шестилетнего ребёнка на велосипеде
.
В многоквартирном доме загорелись электрощитовые
В аварии обошлось без пострадавших
Крупный пожар произошёл на улице Пищевая этой ночью
Мужчину, которого ударили топором по голове, могли спасти, но прохожим было всё равно
Изъято 16 единиц игрового оборудования
Суд учёл, что у вора на иждивении двое несовершеннолетних детей
Наезд произошёл во дворе дома
Лесные пожары возникли по вине людей
Мужчину доставили в больницу
Возбуждены два уголовных дела
Больной, у которого был коронавирус, умер в понедельник
За одни только сутки выявили почти 60 новых заражённых
Дознаватели МЧС начали проверку
Следователи начали проверку после падения 1,5-годовалого ребёнка с пятого этажа
Суд переквалифицировал дело