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В Улан-Удэ водитель травмировался, врезавшись в ограждение

В Улан-Удэ водитель травмировался, врезавшись в ограждение
Происшествия,  Фото:dtp_03
Мужчину доставили в больницу

Сегодня около пяти часов утра на улице Блинова в Улан-Удэ произошло ДТП.

- Водитель автомобиля «Тойота Карина» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

30-летний водитель получил травмы различной степени тяжести. Мужчина доставлен для осмотра в медучреждение. Автоинспекторы уточнили, пока информация из больницы о характере травм не поступала.

Автомобиль с символикой такси получил серьёзные механические повреждения. Переднюю часть иномарки буквально снесло от удара.

Фотографии с места происшествия появились в паблике dtp_03. Пользователи Сети отмечают, на этом месте участились случаи ДТП: «Всегда ДТП на цветочном магазине», «Этот магазин уже второй раз таранят», «Недавно заправку таранили. Сейчас цветочный павильон».



Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные в Бурятии произошло три ДТП. В одном из них погиб водитель – его машина перевернулась на крышу. Также в больнице оказались парень с девушкой, ехавшие ночью пьяными. Ещё в одной аварии 18-летняя девушка, не имеющая прав, сбила женщину.

ДТП
 
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