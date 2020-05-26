В Улан-Удэ водитель травмировался, врезавшись в ограждение





Сегодня около пяти часов утра на улице Блинова в Улан-Удэ произошло ДТП.- Водитель автомобиля «Тойота Карина» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.30-летний водитель получил травмы различной степени тяжести. Мужчина доставлен для осмотра в медучреждение. Автоинспекторы уточнили, пока информация из больницы о характере травм не поступала.Автомобиль с символикой такси получил серьёзные механические повреждения. Переднюю часть иномарки буквально снесло от удара.Фотографии с места происшествия появились в паблике dtp_03. Пользователи Сети отмечают, на этом месте участились случаи ДТП: «Всегда ДТП на цветочном магазине», «Этот магазин уже второй раз таранят», «Недавно заправку таранили. Сейчас цветочный павильон».